Уроки з Кремля. Як онлайн-уроки роблять з українських школярів юних путінців. ВIДЕО

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У центрі уваги нового випуску "Без цензури" - українська школа-онлайн. Точніше те, як у перервах між онлайн-уроками медведчуківські канали роблять із українських школярів юних путінців і прихильників "русского мира". І все це - з повного відома міністерства освіти.

Поки соцмережі гудуть про помилки вчителів на онлайн-заняттях, найгірше відбувається після їхнього завершення. Бо на медведчуківських каналах між онлайн-уроками підліткам запихають у голови альтернативну гібридну історію про поганий МВФ, клятих американців, а ще нацистів і маргіналів на Євромайдані та іншу російську пропаганду.

Чому влада не бачить нічого поганого в тому, що помічники російських пропагандистів влазять у голови українським дітям? Як вони заманюють дітей айфонами у "русский мир"? Та чи можна із цим щось зробити?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

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Топ коментарі
+54 саша паламарчук
Уроки из Кремля. Как онлайн-уроки делают из украинских школьников юных путинцев - Цензор.НЕТ 1045
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10.04.2020 18:23
+29 Oleh57
Це все робиться з дозволу агента ФСБ ЗЕклоуна!
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10.04.2020 18:25
+29 18c49ed2
Уроки з Кремля. Як онлайн-уроки роблять з українських школярів юних путінців - Цензор.НЕТ 6334
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10.04.2020 18:28
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