Уроки з Кремля. Як онлайн-уроки роблять з українських школярів юних путінців. ВIДЕО

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У центрі уваги нового випуску "Без цензури" - українська школа-онлайн. Точніше те, як у перервах між онлайн-уроками медведчуківські канали роблять із українських школярів юних путінців і прихильників "русского мира". І все це - з повного відома міністерства освіти.

Поки соцмережі гудуть про помилки вчителів на онлайн-заняттях, найгірше відбувається після їхнього завершення. Бо на медведчуківських каналах між онлайн-уроками підліткам запихають у голови альтернативну гібридну історію про поганий МВФ, клятих американців, а ще нацистів і маргіналів на Євромайдані та іншу російську пропаганду.

Чому влада не бачить нічого поганого в тому, що помічники російських пропагандистів влазять у голови українським дітям? Як вони заманюють дітей айфонами у "русский мир"? Та чи можна із цим щось зробити?

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