Поліція склала 4 тисячі протоколів за порушення карантину, - Геращенко

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Від початку карантину правоохоронці склали 4000 адміністративних протоколів на громадян, які не дотримуються режиму обмежень.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.

"В Україні від початку карантину поліція склала чотири тисячі адмінпротоколів. У цей же час у Франції оштрафовано близько 500 000 громадян, а в Іспанії - 400 000. Більшість українців дотримується карантину", - сказав Геращенко.

За словами заступника міністра МВС, люди почали дбати про себе, оточення, усвідомлювати, що найкращий спосіб боротьби з COVID-19 - карантин та обмеження соціальних контактів.

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Геращенко зазначив, що злочинність знизилася на 25-30%.

"Ми думаємо, що це пов'язано з тим, що злочинці теж люди і хочуть зберегти своє здоров'я. Зараз не працюють кафе, ресторани і дискотеки, тому менше конфліктів, викликаних алкогольним сп'янінням. Зниження квартирних крадіжок, оскільки люди сидять вдома. Сподіваємося, що в травні Україні вдасться вийти з карантину, а нам - утримати рівень злочинності під контролем", - зазначив він.