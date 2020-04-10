Шкіряк підтримав Чорновол: "Бібіков! Я теж був на Майдані! Приходь і за мною!"

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Радник глави МВС Зорян Шкіряк виступив проти кримінального переслідування екснардепа, журналіста-розслідувача Тетяни Чорновол.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Шкіряк заявив: "Бібіков! Я теж був на Майдані!! Приходь і за мною, чекаю! Тетяно, тримайся! Слава Україні!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бібіков, я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року - я такий самий, як Таня, - приходьте до мене", - Аваков про підозру Чорновол

Нагадаємо, 10 квітня екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.