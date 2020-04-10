У Чернівецькій області померло 2 пацієнтів, у яких діагностували COVID-19, - ОДА

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У Чернівецькій області померло 2 пацієнтів, у яких діагностували COVID-19, - ОДА

10 квітня в медичних установах Буковини померло ще двоє пацієнтів, у яких діагностували коронавірусну інфекцію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

66-річна мешканка села Тереблече, що в Глибоцькому районі, захворіла 26 березня. 4 квітня стан жінки погіршився, її госпіталізували в реанімаційне відділення Глибоцької центральної районної лікарні. Швидкий тест на COVID-19 виявився позитивним. У хворої була двостороння нижньодолева бронхопневмонія і стенокардія. 9 квітня діагноз "коронавірус" підтвердили лабораторно. 10 квітня хвора померла.

У Путильській центральній районній лікарні помер 78-річний чоловік. Він потрапив до медичного закладу 8 квітня, був на кисневої дотації. Швидкий тест на COVID-19 показав позитивний результат. Чоловік мав онкологічне захворювання і нещодавно переніс операцію. Його аналізи з лабораторного центру про наявність чи відсутність коронавірусу ще чекають.

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Коронавірус і карантин
Буковина карантин смерть COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 бостууга
Если описанное в этой статье правда, то смертность будет очень высокой...
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10.04.2020 18:52
+2 я гражданин Украины
Ну як - 26-го -03 по 04-04 те дома - ВСІМ пофуй....- ну а потім по - протоколу....- і ніякої відповідальності, чи чогось іншого
А лічити хоть намагались - хоч як - і чому не з 26-го якщо і "пневмонія" та "стенокардія" Маемо те що "будували - всі разом...
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10.04.2020 18:54
+1 буков
Ну онко цей вірус ловит чітко, а от жінка могла б ще пожити, стенокардія це таке.
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10.04.2020 18:52
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