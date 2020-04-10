У Чернівецькій області померло двоє пацієнтів, у яких діагностували COVID-19, - ОДА

3408

10 квітня в медичних установах Буковини померло ще двоє пацієнтів, у яких діагностували коронавірусну інфекцію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

66-річна мешканка села Тереблече, що в Глибоцькому районі, захворіла 26 березня. 4 квітня стан жінки погіршився, її госпіталізували в реанімаційне відділення Глибоцької центральної районної лікарні. Швидкий тест на COVID-19 виявився позитивним. У хворої була двостороння нижньодолева бронхопневмонія і стенокардія. 9 квітня діагноз "коронавірус" підтвердили лабораторно. 10 квітня хвора померла.

У Путильській центральній районній лікарні помер 78-річний чоловік. Він потрапив до медичного закладу 8 квітня, був на кисневої дотації. Швидкий тест на COVID-19 показав позитивний результат. Чоловік мав онкологічне захворювання і нещодавно переніс операцію. Його аналізи з лабораторного центру про наявність чи відсутність коронавірусу ще чекають.

Читайте також: Німеччина фіксує рекордні 266 померлих від коронавірусу за добу