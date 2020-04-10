Сенцов про підозру Чорновол: "Що це таке, якщо не реванш?"

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Олег Сенцов розповів, що сам був поруч із підпаленим під час протестів офісом Партії регіонів, в якому 18 лютого 2014 загинув чоловік.

Про це Сенцов написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Сенцов назвав Чорновол мужньою жінкою та одним із найактивніших борців із режимом Януковича, зазначивши, що її чоловік загинув в АТО, а саму Тетяну ледь не вбили під час Майдану.

"Зараз інші "добрі"люди звинувачують її в навмисному вбивстві людей 18 лютого 2014. Хоча всім давно відомо, що це був нещасний випадок, і загиблий свідомо залишився в підпаленій будівлі, відмовившись її залишити", - написав Сенцов.

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"Я теж був там поруч, хоч і підійшов пізніше, коли офіс Партії регіонів вже димів. Тому що були теж важливі справи у вигляді сутичок із "Беркутом" на розі Шовковичної та Інститутської", - зазначив Сенцов.

Режисер і колишній заручник Кремля зазначив, що тоді була революція, люди боролися за свободу і майбутнє для своєї держави.

"Зараз ми бачимо, як поступово всі ці завоювання Майдану нинішня влада зливає в унітаз. Якби ми тоді програли, то Янукович нас усіх кинув би до в'язниці. І якщо активістів садять зараз, то що це таке, якщо не реванш?" - підсумував він.

Нагадаємо, 10 квітня екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.