Політичні домовленості можливі після того, як на Донбасі рік не буде вогню, - Вакарчук

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Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає консультативну раду з представниками окупованих територій інструментом, за допомогою якого Росія намагається затягнути війну.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я користуюсь з будь-якої можливості донести до міжнародних партнерів України: консультативна рада — це інструмент не для закінчення, а для затягнування війни, який намагається застосувати Росія. Це спроба ускладнити всі процеси і послабити українську позицію", — написав Вакарчук.

Цю думку він озвучив під час онлайн-дискусії, яка відбулася напередодні, "Чи змінюється переговорна позиція України?", організованої Atlantic Council.

"Немає сенсу вести переговори з маріонетками Кремля. Говорити про закінчення війни можна виключно з тим, хто її розпочав і може закінчити, — з Росією", — додав Вакарчук.

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"І першим кроком цих домовленостей може бути виключно тривале припинення вогню — не на тиждень, а на рік. Будь-які політичні домовленості — тільки після цього.", — підсумував він.