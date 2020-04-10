Чорновол пред'явили підозру за 8 статтями Кримінального кодексу - від убивства до перешкоджання діяльності Партії регіонів

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Тетяна Чорновол, якій 10 квітня ДБР оголосило про підозру, оприлюднила список усіх статей, які їй інкримінуються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Чорновол зазначила: "Щедро. Мені інкримінують за Майдан:

1) ст.115 умисне вбивство з кількома обтяжливими обставинами - вища міра покарання (довічно);

2) ст.170 перешкоджання діяльності Партії Регіонів - 3 роки;

3) ст. 146 позбавлення волі або викрадення людини - 5 років;

4) ст. 122 умисне тілесне середньої тяжкості - 5 років;

5) ст. 121 умисне тяжке тілесне ушкодження з обтяжуючими обставинами - 10 років;

6) ст.125 умисне легке;

7) ст. 126 побої і катування з обтяжуючими обставинами - 5 років;

8) ст. 294 організація масових заворушень, що призвело до загибелі людей -15 років".

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Чорновол предявили підозру за 8 статтями Кримінального кодексу - від убивства до перешкоджання діяльності Партії регіонів 01

Нагадаємо, 10 квітня екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

Підозра Чорновол
ПР Чорновол Тетяна Євромайдан ДБР
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Топ коментарі
+48 Прощай немытая раССея
Чорновол предъявили подозрение по 8 статьям Криминального кодекса - от убийства до препятствования деятельности Партии регионов - Цензор.НЕТ 1120
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10.04.2020 19:54
+48 Лариса fb3d953c
Партия Регионов должна быть запрещена, она преступна, она проголосовала за расстрел Майдана. И те кто препятствовал деятельности этих преступников - Герои Украины. А те кто судит героев - антиукраинские преступники.
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10.04.2020 19:55
+47 саша паламарчук
Чорновол предъявили подозрение по 8 статьям Криминального кодекса - от убийства до препятствования деятельности Партии регионов - Цензор.НЕТ 4707
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10.04.2020 19:56
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