Від коронавірусу у світі вже померло понад 100 тисяч осіб

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Кількість померлих від COVID-19 у всьому світі вже перевищила 100 000 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

Станом на 19:30 п'ятниці кількість летальних випадків серед заражених коронавірусом сягнула 100 260. Загальна ж кількість інфікованих COVID-19 у світі становить 1 647 635 осіб.

Слід зазначити, що кількість тих, хто вже одужали від цієї хвороби становить 369 116.

Лідерами за кількістю хворих на даний момент є США (478,109), Іспанія (157,053) й Італія (147,577).

В Україні станом на п'ятницю лабораторно підтверджено 2204 випадки коронавірусу, з яких - 69 летальних. Кількість тих, хто в Україні вже видужав - 61.

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