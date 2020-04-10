У Києві не запроваджуватимуть на вихідних комендантську годину, - Кличко

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При цьому в столиці збільшать кількість патрулів, які стежитимуть за тим, як кияни дотримуються обмежень.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! У Києві не запроваджуватимуть комендантську годину, як у деяких регіонах України. Це - не в компетенції місцевої влади", - написав він.

За словами мера, правоохоронці на вихідних будуть нести посилену службу. Кількість нарядів поліції збільшать у громадських місцях, парках і скверах.

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"Ще раз звертаюся до всіх: не нехтуйте правилами! Не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати. На сьогодні правоохоронці склали вже 705 адмінпротоколів стосовно порушників. І стягнули до бюджету понад 130 000 гривень", - додав Кличко.

Раніше пресслужба Волинської ОДА повідомила, що з 11 квітня в області запроваджується режим максимального обмеження пересування. З 13:00 суботи до 6:00 понеділка на Волині просять не виходити з дому і придбати необхідні продукти і ліки заздалегідь.

Також стало відомо, що на Закарпатті на вихідних офіційно заборонили виходити на вулицю. Так, буде заборонено пересування в громадських місцях з 11 квітня 13:00 години до 6:00 години ранку понеділка 13 квітня.