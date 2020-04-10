В Україні коронавірусом заразилися 334 медпрацівники, - глава МОЗ Степанов

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В Україні коронавірусом заразилися 334 медпрацівники, - глава МОЗ Степанов

334 медичні працівники захворіли коронавірусною інфекцією в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

"Справді, у нас з 2 тис. 203 захворювань на сьогодні 334 медичні працівники. Ми щодня займаємося тим, щоб максимально забезпечувати їх засобами індивідуального захисту. Кожен день прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч як респіраторів, так і костюмів біозахисту, окулярів - все це відразу поставляється в лікарні", - сказав він.

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Коронавірус і карантин
карантин медицина лікарі медсестра Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Вася Шевченко f77d76ba
та да...самолетами-вертолетами доставляется а потом машинами-прицепами тыбзится
до больниц доходят объедки...
В Украине коронавирусом заразились 334 медработника, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 4693
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10.04.2020 21:09
+6 vitaliymkua
Це так все було готово до епідемії...
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10.04.2020 21:06
+4 Ольга Мартынюк 8c212b17
Замість того, щоб приготуватись, міністр Скалецька відпочила в Санжарах і ще й за це одержала подяку.
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10.04.2020 21:11
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