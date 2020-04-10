В Україні коронавірусом заразилися 334 медпрацівники, - глава МОЗ Степанов

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334 медичні працівники захворіли коронавірусною інфекцією в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

"Справді, у нас з 2 тис. 203 захворювань на сьогодні 334 медичні працівники. Ми щодня займаємося тим, щоб максимально забезпечувати їх засобами індивідуального захисту. Кожен день прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч як респіраторів, так і костюмів біозахисту, окулярів - все це відразу поставляється в лікарні", - сказав він.

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