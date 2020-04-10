Вітчизняний безпілотник "Фурія" прийнято на озброєння української армії. ФОТО

10069 58

Наказом Міністерства оборони №115 від 09.04.20 за результатами успішних державних випробувань безпілотний авіаційний комплекс розвідки і коректування вогню артилерії А1-СМ "Фурія" прийнято на озброєння української армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Вітчизняний безпілотник Фурія прийнято на озброєння української армії 01

"БПАК А1-СМ "Фурія" є першим вітчизняним комплексом, розробленим приватною компанією, який було прийнято на озброєння української армії", - сказано в повідомленні.

Оборона
армія безпілотник Міноборони
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11 Paulo Kit
Они приходят это крещение ещё с 14-го года. Слава волонтерам аеророзвідки!
показати весь коментар
10.04.2020 21:34
+7 Harib Da
Шо скажет Касьянов? Зрада или нет?
показати весь коментар
10.04.2020 21:29
+7 Igor V 184bb5c7
Отлично, только для начала этим фурия нужно провести боевое крещение по казармам и артскладам братушек зебилов в лугандоне
показати весь коментар
10.04.2020 21:30
Дивитись коментарі