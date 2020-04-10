Вітчизняний безпілотник "Фурія" прийнято на озброєння української армії. ФОТО

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Наказом Міністерства оборони №115 від 09.04.20 за результатами успішних державних випробувань безпілотний авіаційний комплекс розвідки і коректування вогню артилерії А1-СМ "Фурія" прийнято на озброєння української армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"БПАК А1-СМ "Фурія" є першим вітчизняним комплексом, розробленим приватною компанією, який було прийнято на озброєння української армії", - сказано в повідомленні.