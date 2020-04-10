Чекаємо від Росії підтвердження про обмін, який має відбутися до 17 квітня, - Резніков

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Україна очікує від Росії підтвердження про обмін утримуваними особами, який має відбутися до 17 квітня. Обміну "всіх на всіх" не буде, інформація про кількість людей на обмін "змінюється щомиті".

Про це віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Принципово в середу, я вважаю, що ми домовилися, прозвучала дата - не пізніше 17 квітня, щоб до Великодня, щоб ці свята наші люди могли зустріти на підконтрольній Україні території... Ми очікуємо остаточно підтвердження від російської сторони, точної кількості і точних прізвищ, які вони готові включити в обмін", - сказав Рєзніков.

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За його словами, Україна "щодня чекає остаточного підтвердження, що представник ОБСЄ, пані Хайді Грау нам повідомить офіційно, що вона отримала такі письмові підтвердження".

"Але сьогодні зрозуміло, "всіх на всіх" не буде. Буде певна кількість людей, і я б не хотів навіть зараз називати ні прізвищ, ні цифр, тому що вони змінюються щомиті, щохвилини, щодня", - зазначив Резніков.

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