Якщо зараз не приймати рішення в енергетиці, завтра ми увійдемо в кризу без світла, вугілля і з проблемами з нафтою і газом, - Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ

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"Якщо зараз не приймати рішення, як ми будемо діяти завтра і післязавтра в енергетиці, то завтра і післязавтра ми ввійдемо в енергетичну кризу, де не буде ні світла, ні вугілля, де можуть бути проблеми з нафтопродуктами і де раніше чи пізніше будуть проблеми з газом", - підкреслив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у п'ятницю, 10 квітня, під час другої онлайн дискусії Київського безпекового форуму.

Арсеній Яценюк підкреслив, що сьогодні світові тенденції на ринку енергетики вражаючі; "Це рекордні падіння цін на нафту, які ніхто не очікував, які не пов’язані безпосередньо з коронавірусом, а пов’язані з тим, що Росія фактично вийшла з умовами з ОПЕК".

Водночас, наголосив він, криза в енергетиці для споживачів – це "коли немає світла, газу чи електроенергії": "Тільки тоді люди розуміють, що це криза. І начебто сьогодні цього всього не існує на поверхні. Але це як вірус. Коли людина тільки захворіла, то в перший день нічого не відбувається. Але це не означає, що це вірус не руйнує організм і післязавтра не буде температури".

Він навів приклад кризи 2014 року: "Світло було, газ був, тепло було, - і всі навіть не уявляли, в якій енергетичній кризі ми знаходимося".

Арсеній Яценюк зазначив, що падіння цін на нафту в короткостроковій перспективі виглядає добре для споживачів: "Падає ціна на заправці, падає ціна на природний газ, повинна падати вартість тепла і собівартість для крупних перевізників, у тому числі і для "Укрзалізниці". Все начебто звучить добре".

Водночас, підкреслив Арсеній Яценюк, таке бачення ситуації однобоке: "Як тільки падають ціни на енергоресурси, відбувається банкрутство добувних компаній. Їм просто не вистачає ресурсу, щоб видобувати. І Україна в цій ситуації може дуже сильно постраждати. Нам дуже важко конкурувати. І наша ціль - енергонезалежність - може стояти під загрозою".

"Ми завжди повинні пам'ятати, що Росія – не просто держава-агресор, а й наш конкурент. Якщо Саудівська Аравія фактично бореться з Росією і виграє на енергетичному ринку, то члени українського парламенту від "Слуги народу" на кшталт Геруса, навпаки, - відкривають енергетичний ринок України для Росії через поправку до закону по електроенергетиці", - підкреслив лідер "Народного фронту".

"Зараз уряд повинен сконцентруватися на тому, що гроші, зекономлені від падіння цін на енергоресурси, не повинні розтринькуватися" - наголосив він.

Багато урядів, зазначив Арсеній Яценюк, як тільки зменшуються видатки, починають займатися популізмом: "Цього популізму вистачить рівно на місяць. Недовиконання державного бюджету з початку року - 83 мільярди гривень, тобто 3 мільярди доларів. А у них ні програми з МВФ, ні змін до закону про державний бюджет. І я не бачу взагалі світла в кінці тунелю. Чому сьогодні така безвольність прийняття рішень?"

Необхідним кроком для уряду, на переконання Арсенія Яценюка, має бути створення стабілізаційного фонду: "Можливо, треба самим закуповувати нафту, газ і вугілля для того, щоб рятувати українські енергетичні компанії, як робили в США".

"Необхідно значну частину коштів відправляти на видобуток і енергоефективність. І тут важливо, як уряд поведе себе щодо ключової української компанії - "Нафтогазу", і до всіх учасників приватного сектора. Тому що ми на межі банкрутства компаній електроенергетики. Теплову енергетику вони майже добили, зараз вони добивають атомну енергетику", - наголосив він.

Арсеній Яценюк наголосив на необхідності невідкладно внести до парламенту кандидатуру на пост міністра енергетики: "Як взагалі можна керувати енергетикою, не маючи міністра? Хто у них відповідальний за енергетику?"

Він також підкреслив, що Національна комісія з регулювання енергетики повинна бути "не політичною організацією, а виключно економічною - приймати рішення виключно для української економіки і для громадян України": "Але в країні є прем'єр-міністр. Коли я був прем'єр-міністром, то очолював енергетичний штаб. Прем'єр повинен невідкладно включитися в те, щоб регулювати сьогодні всі проблеми енергетики. І вирішити питання як для українців, так і для українських енергетичних компаній".

Участь у другій онлайн дискусії КБФ взяли Лариса Галадза, посол Канади в Україні; Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України"; Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова; Олена Павленко, експерт з енергетики, президент аналітичного центру DiXi Group; Дмитро Сахарук, генеральний директор ДТЕК Енерго; Карл Стурен, засновник і директор компанії з вітрової енергетики Vindkraft. Модератор дискусії - Данило Лубківський, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник міністра закордонних справ України.