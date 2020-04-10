Україна відправила до Південної Кореї черговий борт по спецзасоби захисту, - Офіс президента. ФОТО

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До Південної Кореї вирушив черговий літак, який має привезти в Україну наступну партію спеціальних медичних засобів захисту для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Україна відправила до Південної Кореї черговий борт по спецзасоби захисту, - Офіс президента 01

"За особистим дорученням президента Володимира Зеленського цим бортом також буде доставлено на батьківщину 10 громадян Південної Кореї, які виявили бажання повернутися додому, але не змогли вилетіти з України через обмеження міжнародного авіасполучення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із президентом Кореї надання Україні медичного обладнання для боротьби з коронавірусом

На зворотному шляху літак привезе в Україну багаторазові захисні костюми та інші засоби захисту, які потім буде передано до медичних установ у регіонах", - сказано в повідомленні.

Україна відправила до Південної Кореї черговий борт по спецзасоби захисту, - Офіс президента 02

Нагадаємо, під час традиційної наради з питань боротьби з коронавірусом Зеленський укотре підкреслив, що спецзасоби захисту мають доставлятися не тільки в опорні лікарні, а й у всі інші медустанови країни.

"Раніше Україна доставила з Південної Кореї 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення COVID-19. Тести вже використовують в українських лікарнях", - нагадали в Офісі президента.

Коронавірус і карантин
карантин Південна Корея Офіс Президента COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 Иннокентий beer
На заднем дворе Минздрава уже очередь стоит.
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10.04.2020 21:51
+3 Чип
Да прошло уже более 100 дней от первого уведомления об этой заразе а Украина еще нихуя для защиты так и не сделала только засылает по миру за тем кто и что подаст.А главное чтоб даром.
Вот Вам и забота о налогоплательщиках
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10.04.2020 21:58
+2 Семен Шкаралупа
А де ролік? Украина отправила в Южную Корею очередной борт за спецсредствами защиты, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 3351
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10.04.2020 21:51
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