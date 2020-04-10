Трамп і Путін обговорили коронавірус і ціни на нафту, - Білий Дім

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Трамп і Путін обговорили коронавірус і ціни на нафту, - Білий Дім

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Сторони обговорили питання пандемії COVID-19, ситуацію на світовому ринку нафти й інші глобальні питання.

Про це поінформували в пресслужбі Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Президенти Трамп і Путін обговорили останні кроки, зроблені в боротьбі з пандемією коронавірусу, а також досягнення стабільності на світових енергетичних ринках", - зазначили з американської сторони.

Крім того, в Білому домі повідомили, що в розмові також було порушено "двосторонні і світові питання".

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Це не перша розмова Трампа з Путіним за останній тиждень.

Напередодні глава Білого дому заявив, що говорив із президентом Путіним і королем Саудівської Аравії Салманом ібн Абдул-Азізом Аль Саудом про нафтову угоду, досягнуту в рамках ОПЕК+. До цього президент США також підтримував зв'язок із лідерами країн у контексті досягнення угоди про стабілізацію цін на енергетичному ринку.

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Топ коментарі
+16 Вла
про що можна розмовляти з хуйлом?
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10.04.2020 21:56
+11 т р у д а р ь
проигрывает только рашка..
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10.04.2020 21:58
+10 Семен Шкаралупа
Про куйню, про що ще... Трамп и Путин обсудили коронавирус и цены на нефть, - Белый Дом - Цензор.НЕТ 3453
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10.04.2020 22:00
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