Конституційний суд закрив справу про депутатську недоторканність

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Конституційний суд України закрив провадження за поданням 59 народних депутатів України щодо тлумачення норм Конституції, які гарантують депутатську недоторканність.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Конституційного суду.

"9 квітня Велика палата Конституційного суду України на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 62, частини першої, третьої статті 80 Конституції України. За результатами її розгляду прийнято ухвалу про закриття конституційного провадження в цій справі", - сказано в повідомленні.

Автори конституційного подання просили КС розтлумачити норми Основного закону, які регламентують депутатську недоторканність.

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Зокрема, парламентарії просили суд розтлумачити, чи включає в себе депутатська недоторканність заборону порушення таємниці листування і телефонних розмов, чи вважається порушенням депутатської недоторканності прослуховування парламентарія під час його спілкування з третіми особами та відеоконтролю місць загального доступу, де він перебуває, якщо на це не було згоди Верховної Ради.

Також автори подання просили роз'яснити, чи може звинувачення грунтуватися на доказах, отриманих із порушенням депутатської недоторканності.

Нагадаємо, Верховна Рада у вересні ухвалила законопроєкт (№7203) про внесення змін до ст. 80 Конституції України, яким передбачено скасування недоторканності народних депутатів з 2020 року.

3 грудня Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".

18 грудня парламент проголосував у цілому за законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів.