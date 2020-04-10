За останній тиждень кількість офіційних безробітних збільшилася на 50 тисяч, - Шмигаль

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що робити тим, хто залишився без роботи, і дії влади щодо підтримки громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр зазначив: "У нас сьогодні понад 320 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних. За останні два тижні ця кількість зросла майже на 50 тисяч. Якщо порівняти - то до запровадження карантину в середньому реєструвалося за день близько тисячі осіб, то сьогодні 4-5 тисяч реєструються безробітними. І ми насправді запрошуємо робити це. Ми максимально спростили процедуру. Сьогодні це можливо зробити дистанційно, не приходячи до центрів зайнятості.

Ми сьогодні посилюємо (сподіваюся, що політику буде відставлена ​​в сторону) ми приймемо бюджет, який матиме фонд на боротьбу з коронавірусом і посилюватиме якраз наші фонди соціальні, щоб підтримати українців".

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