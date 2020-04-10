"У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину. ІНФОГРАФІКА

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"У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину. ІНФОГРАФІКА

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив стратегію поступового виходу України з карантину.

Схему стратегії Шмигаль оприлюднив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У травні Україна повинна йти на роботу. В яких умовах, в яких нових соціальних стандартах, в яких часових рамках - це ті питання, над якими Уряд працює разом з аналітиками", - написав Шмигаль.

В опублікованій ним інфографіці зазначено, що режим надзвичайної ситуації зберігатиметься до початку червня.

У травні Україна повинна йти на роботу, - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину 01

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Часовий відрізок від початку травня до початку червня позначено як "Україна йде на роботу". Уряд обіцяє частково зняти обмеження на роботу громадського транспорту і запровадити зміщений графік робочого дня. Також передбачено кредитну підтримку малого і середнього бізнесу та створення 500 тисяч нових робочих місць.

Від початку червня і до початку липня передбачено період під назвою "нові соціальні стандарти життя". Очікується, що громадський транспорт відновить у цей період роботу, але вже за новими правилами. Буде завершено навчальний рік, дозволять відвідувати зони відпочинку, послаблять умови самоізоляції для літніх людей.

Коронавірус і карантин
карантин Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 Ksenia VB
і саме тому ви практично нікого не тестуєте..
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10.04.2020 22:24
+12 wake up-UA
"В мае Украина должна идти на работу", - Шмыгаль опубликовал стратегию выхода из карантина - Цензор.НЕТ 5767
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10.04.2020 22:33
+12 oleg1966
Не льсти себе, ёбанько. Ты и мизинца Пороха не стОишь..."У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину - Цензор.НЕТ 321
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10.04.2020 22:44
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