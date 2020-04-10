"У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину. ІНФОГРАФІКА

Схему стратегії Шмигаль оприлюднив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"У травні Україна повинна йти на роботу. В яких умовах, в яких нових соціальних стандартах, в яких часових рамках - це ті питання, над якими Уряд працює разом з аналітиками", - написав Шмигаль.
В опублікованій ним інфографіці зазначено, що режим надзвичайної ситуації зберігатиметься до початку червня.
Часовий відрізок від початку травня до початку червня позначено як "Україна йде на роботу". Уряд обіцяє частково зняти обмеження на роботу громадського транспорту і запровадити зміщений графік робочого дня. Також передбачено кредитну підтримку малого і середнього бізнесу та створення 500 тисяч нових робочих місць.
Від початку червня і до початку липня передбачено період під назвою "нові соціальні стандарти життя". Очікується, що громадський транспорт відновить у цей період роботу, але вже за новими правилами. Буде завершено навчальний рік, дозволять відвідувати зони відпочинку, послаблять умови самоізоляції для літніх людей.