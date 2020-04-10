Кримінальна справа проти Чорновол включить груповий механізм захисту майданівців, - Мушак

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Екснардеп Олексій Мушак заявив про те, що початок кримінального переслідування проти Тетяни Чорновол консолідує проти влади всі майданівські сили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Мушак підкреслив: "Це тільки мені здається, що Зеленського активно готують "під знос"?

Справа проти Чорновол не має юридичної перспективи, хоча б через кваліфікацію статті умисне вбивство. Абсолютно недоказуєма річ. Але справа не в цьому.

Сьогоднішні події це плювок в обличчя нам всім, що стояли на Майдані. Це чіткий сигнал, що наступним може стати кожен з нас. Це включення механізму групового механізму захисту майданівців. І як наслідок атака єдиного стовпа влади. Я не впевнений, що з цього розуміє Зеленський. Але його штовхають на пряму конфронтацію з найбільш активною та підготовленою до боротьби частиною суспільства. Не варто казати, що це може закінчитися плачевно для президента і саме головне України. Дай Боже, нам всім мудрості".

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10 квітня екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії Регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос.