Допомоги із безробіття буде збільшено, - міністр економіки Петрашко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером".
Петрашко заявив: "Ми передусім намагаємося зберегти робочі місця, які вже є. Прем'єр уже анонсував декілька програм. Більшість із них спрямовані на те, щоб підприємства могли отримати гроші для того, щоб не звільняти людей".
Він наголосив, що все робиться для того, щоб люди могли дистанційно подаватися на допомогу з безробіття, "отримували максимальні виплати".
Міністр зазначив: "Ми зараз збільшуватимемо виплати із безробіття".
Заробитчане завозили в год 18 млрд уе, это больше чем олигархи платят налоги в Украине в несколько раз.
Так шо нечего здесь копать под безвиз и заробитчан