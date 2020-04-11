Допомоги із безробіття буде збільшено, - міністр економіки Петрашко. ВIДЕО

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Міністр економіки Ігор Петрашко розповів про те, як влада полегшує отримання допомоги людям, які залишилися без роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером".

Петрашко заявив: "Ми передусім намагаємося зберегти робочі місця, які вже є. Прем'єр уже анонсував декілька програм. Більшість із них спрямовані на те, щоб підприємства могли отримати гроші для того, щоб не звільняти людей".

Він наголосив, що все робиться для того, щоб люди могли дистанційно подаватися на допомогу з безробіття, "отримували максимальні виплати".

Міністр зазначив: "Ми зараз збільшуватимемо виплати із безробіття".

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Топ коментарі
+23 oleg1966
Поколение "новых лиц" не просто ничего не умеет руками, их нельзя подпускать даже к таблице умножения - поломают
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11.04.2020 00:12
+12 Sophia-Maria Duglass
Кацап, Вали в рашу
Заробитчане завозили в год 18 млрд уе, это больше чем олигархи платят налоги в Украине в несколько раз.

Так шо нечего здесь копать под безвиз и заробитчан
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11.04.2020 00:42
+9 XENOmorph X e9763c3a
Допоки олігархат не буде знищений,до тоді нічого не буде.Не плутати олігархів,з просто багатими людьми.
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11.04.2020 00:13
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