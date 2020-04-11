НАЗК: заступник голови ДБР Бабіков до посади в бюро справді захищав Януковича і має приватний інтерес у "справі Майдану" (оновлено). ДОКУМЕНТ

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Національне агентство із запобігання корупції дійшло висновку, що заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков раніше здійснював захист колишнього президента Віктора Януковича як адвокат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній відповіді НАЗК на запит громадської організації "Адвокатська дорадча група", яка займається розслідуванням злочинів на Майдані.

У документі зазначається: "Встановлено, що Бабіков О.П. до призначення на зазначену посаду, діючи як адвокат, здійснював захист колишнього президента України Януковича В.Ф. у кримінальному провадженні, досудове розслідування якого забезпечувалося слідчими Третього слідчого відділу (відділ із розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках) Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань.

Цей факт зумовлює наявність приватного інтересу у Бабікова О.П. щодо перебігу та результатів досудового розслідування зазначеного провадження".

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Водночас у НАЗК відзначили, що приватний інтерес Бабікова як колишнього адвоката Януковича ще не означає наявності конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів виникає тільки тоді, якщо в особи є повноваження для того, щоб реалізувати свої приватні інтереси, сказано в документі.

"У Бабікова О.П. потенційний конфлікт інтересів виникатиме за відсутності директора Державного бюро розслідувань", - задзначили в НАЗК.

В "Адвокатській дорадчій групі" вважають, що Бабіков або Венедіктова, надаючи інформацію НАЗК, промовчали про низку кримінальних проваджень, які розслідують підлеглі Бабікова.

"Це так звана справа про узурпацію влади і кримінальні провадження, які ініціював Бабіков в інтересах Януковича проти прокурорів управління спецрозслідування ГПУ", - сказано в повідомленні "Адвокатської дорадчої групи".