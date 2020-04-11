У 95% випадків причиною лісових пожеж є діяльність людини, - Антон Геращенко. ВIДЕО

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Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко висловив свою точку зору щодо лісовихі пожеж в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером".

Геращенко зазначив: "Лісові пожежі - це є бич для всієї планети Земля. Людина досі не навчився управляти кліматом, а клімат визначає долю людини... В Україні за минулий рік було 17 тисяч лісових пожеж. Зазвичай нам вдається їх локалізувати на початкових етапах, але ця зима була незвичайною. Практично не було снігу, і тому земля була висохлою. І зараз завдяки антициклону і сонячним променям все висохло. У 95% випадків причиною лісових пожеж є, на жаль, діяльність людини".

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Топ коментарі
+2 Svitanok
ця жирна свиня Антоніна Г. бросто бісить...
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11.04.2020 06:02
+2 Егор Матвеевич
Почему прямо причину не озвучиваете?? ПЬЯНКИ скота упоротого на пикниках причина всех пожаров.
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11.04.2020 06:53
+1 Aleksei Pravdin
Парки нельзя посещать, все в лес поехали. Тогда запрет должен быть на въезды в лес. Тем более Пасха и майские скоро. Лето ранее, сухостоя полно. Окурок достаточно кинуть, чтобы сильный ветер устроил катастрофу. А сейчас каждый день не шуточный ветер, что дым от костра с пеплом быстро все разнесет. Милиция всегда справлялась, если был интерес. Только звёзды остановился посмотреть, сразу вылазили с фонариком. С кем и чего. Алкоголь проверяли на выездах в такие зоны. Наш народ только реальным штрафом можно остановить, а предупреждения все до фени
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11.04.2020 02:29
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