У 95% випадків причиною лісових пожеж є діяльність людини, - Антон Геращенко. ВIДЕО

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Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко висловив свою точку зору щодо лісовихі пожеж в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером".

Геращенко зазначив: "Лісові пожежі - це є бич для всієї планети Земля. Людина досі не навчився управляти кліматом, а клімат визначає долю людини... В Україні за минулий рік було 17 тисяч лісових пожеж. Зазвичай нам вдається їх локалізувати на початкових етапах, але ця зима була незвичайною. Практично не було снігу, і тому земля була висохлою. І зараз завдяки антициклону і сонячним променям все висохло. У 95% випадків причиною лісових пожеж є, на жаль, діяльність людини".

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