Окупанти РФ за минулу добу 15 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, поранено бійця

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За минулу добу бойовики незаконних збройних формувань 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок обстрілу поранення зазнав військовослужбовець Об'єднаних сил України.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Сім порушень режиму тиші за минулу добу зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник обстріляв українські позиції поблизу Красногорівки, Гнутового, Тарамчука та двічі біля Авдіївки з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. По позиціях неподалік Опитного ворог двічі відкривав вогонь із підствольних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" НЗФ здійснили вісім обстрілів, переважна більшість із них - із застосуванням мінометів, заборонених Мінськими домовленостями. По опорних пунктах Об'єднаних сил неподалік Новозванівки противник випустив 13 мін 120-го калібру, а оборонців Новоолександрівки двічі обстріляв із мінометів калібру 82 мм, використавши 15 мін. З напрямку населеного пункту Золоте-5 бойовики випустили по околицях Оріхового вісім мін 120-го і десять 82-го калібру, а також вели вогонь із гранатометів різних систем. Крім того, з мінометів калібру 82 мм НЗФ обстріляли українські позиції поряд із Новотошківським, випустивши вісім мін, та неподалік із Луганським – 4 міни.

Також поблизу Кримського бойовики двічі відкривали вогонь у бік українських захисників із мінометів калібру 82 мм (12 мін), а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними української розвідки, 10 квітня одного бойовика ліквідовано і двох поранено.

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"Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - додали в штабі.

Випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.