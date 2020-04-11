COVID-19: кількість інфікованих за добу зросла до 1,69 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 100 тис. ІНФОГРАФІКА

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COVID-19: кількість інфікованих за добу зросла до 1,69 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 100 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 11 квітня в усьому світі зареєстрували 1 698 416 випадків інфікування коронавірусом. На першому місці за кількістю інфікувань, як і раніше, США. Там кількість хворих перевалила за пів мільйона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

Перемогли хворобу за цей час 376 677 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 102 774 летальні випадки.

Лідером за кількістю випадків інфікувань залишаються США. Випадки інфікування зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих за добу зросла на 2 093 (до 18 777). Одужали 29 132, хворих - 501 419.

В Італії за весь час захворіли 147 577 осіб. Водночас померло 18 849, вилікувалися 30 455 осіб.

Іспанія повідомляє про 158 273 інфікованих. Зокрема, 55 668 одужали, 16 081 особа померла.

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в Італії, США, Іспанії та Франції.

Зокрема, у Франції померли 13 215 осіб, у Великій Британії - 8 974, в Ірані - 4 232, Бельгії - 3 019, у Німеччині - 2 736, у Нідерландах - 2 520, у Туреччині - 1 006, у Швейцарії - 1 002.

У РФ кількість інфікованих досягла 11 917 осіб, померло 94; у Білорусі - 1 981, померло 19; у Польщі - 5 955, померло 181; в Молдові - 1 438, померло 29; в Угорщині - 1 190, померло 77; у Румунії - 5 467, померло 270; у Словаччині - 715, померло 2.

COVID-19: кількість інфікованих за добу зросла до 1,69 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 100 тис 01

Коронавірус і карантин
карантин пандемія COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Лео Кот
всем нужно ехать в николаевскую область - там святая земля..
вот карта на сегодня ... - убедитесь сами..
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ідійотизм блазня на високому рівні....так...
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