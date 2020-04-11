Рятувальники продовжують гасити пожежу в зоні ЧАЕС: горить трав'яний настил і лісова підстилка

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Пожежники продовжують гасити окремі осередки горіння на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 11 квітня в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжують гасити пожежі на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв", - повідомляється в ранковому зведенні ДСНС України на офіційному сайті.

Рятувальники зазначають, що спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.

До гасіння пожеж залучено 319 людей та 85 одиниць техніки, з них від ДСНС 264 людини особового складу та 81 одиниця техніки, зокрема 3 літаки та 3 вертольоти ДСНС, якими 10 квітня здійснено 96 скидів (240 тонн води).

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На Житомирщині рятувальники локалізували загоряння лісової підстилки на території Народицького та Кліщивського лісництв.

"Станом на 7:00 11 квітня пожежу лісової підстилки поблизу с. Звіздаль Народицького району на території Народицького та Кліщивського лісництв локалізовано", - сказано у звіті.

Як зазначається, відкритого вогню немає, спостерігається тління 3 осередків на загальній площі близько 8 га (за добу ліквідовано 1 пожежу на площі близько 2 га).

До гасіння залучено 153 людей і 36 одиниць техніки, зокрема від ДСНС 83 людини особового складу та 24 одиниці техніки.

"Радіаційна обстановка стабільна, потужність експозиційної дози на поверхні ґрунту та вміст радіонуклідів у воді не перевищують допустимих значень", - зазначили в пресслужбі.