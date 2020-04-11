На ранок 11 квітня зафіксовано 308 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 511, померли 73 людини, 79 одужали, - МОЗ

12295 118
На ранок 11 квітня зафіксовано 308 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 511, померли 73 людини, 79 одужали, - МОЗ

В Україні зафіксовано 2 511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2 511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 73 - летальні, 79 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 308 нових випадків.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область - 151 випадок;
Волинська область - 52 випадки;
Дніпропетровська область - 55 випадків;
Донецька область - 11 випадків;
Житомирська область - 74 випадки;
Закарпатська область - 60 випадків;
Запорізька область - 64 випадки;
Івано-Франківська область - 274 випадки;
Кіровоградська область - 106 випадків;
м. Київ - 396 випадків;
Київська область - 149 випадків;
Львівська область - 96 випадків;
Луганська область - 3 випадки;
Миколаївська область - 0 випадків;
Одеська область - 51 випадок;
Полтавська область - 24 випадки;
Рівненська область - 103 випадки;
Сумська область - 69 випадків;
Тернопільська область - 208 випадків;
Харківська область - 8 випадків;
Херсонська область - 28 випадків;
Хмельницька область - 18 випадків;
Чернівецька область - 409 випадків;
Черкаська область - 93 випадки;
Чернігівська область - 9 випадків.

Читайте також: COVID-19: кількість інфікованих за добу зросла до 1,69 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 100 тис. ІНФОГРАФІКА

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру надійшло 1 012 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 9 775 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16 Меркава
Это все, шо нам нужно знать о пандемии. На утро 11 апреля зафиксировано 308 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2511, умерли 73 человека, 79 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2238
показати весь коментар
11.04.2020 09:53
+15 Утилизация ватников
А тем временем из МОЗ на частных автомобилях вывозят тесты. Такого наглого беспредела я не помню за всю историю Украины.
показати весь коментар
11.04.2020 09:49
+12 нетоварищ
Пороха год уже нет у власти. Разворовали после Пороха и бюджет, и все, что смогли. Кстати, это Порох маски перед пандемией в Китай продал ?
показати весь коментар
11.04.2020 10:17
Дивитись коментарі