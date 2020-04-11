На ранок 11 квітня зафіксовано 308 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 511, померли 73 людини, 79 одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2 511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 73 - летальні, 79 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 308 нових випадків.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено:
Вінницька область - 151 випадок;
Волинська область - 52 випадки;
Дніпропетровська область - 55 випадків;
Донецька область - 11 випадків;
Житомирська область - 74 випадки;
Закарпатська область - 60 випадків;
Запорізька область - 64 випадки;
Івано-Франківська область - 274 випадки;
Кіровоградська область - 106 випадків;
м. Київ - 396 випадків;
Київська область - 149 випадків;
Львівська область - 96 випадків;
Луганська область - 3 випадки;
Миколаївська область - 0 випадків;
Одеська область - 51 випадок;
Полтавська область - 24 випадки;
Рівненська область - 103 випадки;
Сумська область - 69 випадків;
Тернопільська область - 208 випадків;
Харківська область - 8 випадків;
Херсонська область - 28 випадків;
Хмельницька область - 18 випадків;
Чернівецька область - 409 випадків;
Черкаська область - 93 випадки;
Чернігівська область - 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру надійшло 1 012 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 9 775 повідомлень про підозру на COVID-19.