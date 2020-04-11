Ворог застосував 120-мм міномети поблизу Новотошківського - поранено двох бійців

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Ворог застосував 120-мм міномети поблизу Новотошківського - поранено двох бійців

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики, порушуючи Мінські угоди, обстріляли позиції українських підрозділів у районі Новотошківського на Луганщині.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Противник вів вогонь із мінометів калібру 120  мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Унаслідок обстрілу двоє українських захисників зазнали осколкових поранень", - йдеться в повідомленні.

Обох військовослужбовців евакуювали у військово-медичний заклад, де їм надали належну допомогу. Їхній стан оцінюється як задовільний.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил відкрили вогонь у відповідь. Втрати бойовиків уточнюються.

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Ворог застосував 120-мм міномети поблизу Новотошківського - поранено двох бійців 01

Операція Об'єднаних сил
Луганщина обстріл операція Об'єднаних сил
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Топ коментарі
+12 Люцифер
Враг применил 120-мм минометы под Новотошковским: ранены два бойца - Цензор.НЕТ 309
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11.04.2020 10:15
+11 Олег Анатолиевич
Украинским бойцам полного выздоравления, врагам полную смерть!
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11.04.2020 10:08
+9 три - пятнадцать
разводить - альтернативы нет....
бубе браслет нерасстегивающийся на ласту
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11.04.2020 10:13
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