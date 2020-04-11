Зеленський у суботу відвідає ділянку розведення сил у зоні ООС, - ЗМІ

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Зеленський у суботу відвідає ділянку розведення сил у зоні ООС, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у суботу відвідає з робочою поїздкою Донецьку та Запорізьку області, побуває на ділянці розведення сил у зоні ООС.

Про це стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За даними агентства, глава держави ознайомиться з ситуацією на ділянці розведення сил і засобів №3 Богданівка-Петрівське.

У Покровську Донецької області Зеленський ознайомиться з функціонуванням наметового містечка для хворих на коронавірус 66-го Військово-мобільного шпиталю.

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Також президент побуває в Бердянську Запорізької області, де ознайомиться з питанням створення об'єктів військової інфраструктури військово-морської бази "Схід" Військово-морських сил України.

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Топ коментарі
+24 Лео Кот
это да...
такого презика Московия ждала все 29 лет..
они и сепаров уберут с позиций на 10 км..., что бы случайно кто не выстрелил...
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11.04.2020 10:41
+23 Лео Кот
опять будет хамить воинам...?
я не лох и мне 42 годиков....
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11.04.2020 10:36
+22 Олексій Миколайович b9eb4df5
Зеленский в субботу посетит участок разведения сил в зоне ООС, - СМИ - Цензор.НЕТ 2793
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11.04.2020 10:39
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