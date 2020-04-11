Зеленський у суботу відвідає ділянку розведення сил у зоні ООС, - ЗМІ

Про це стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За даними агентства, глава держави ознайомиться з ситуацією на ділянці розведення сил і засобів №3 Богданівка-Петрівське.
У Покровську Донецької області Зеленський ознайомиться з функціонуванням наметового містечка для хворих на коронавірус 66-го Військово-мобільного шпиталю.
Також президент побуває в Бердянську Запорізької області, де ознайомиться з питанням створення об'єктів військової інфраструктури військово-морської бази "Схід" Військово-морських сил України.
такого презика Московия ждала все 29 лет..
они и сепаров уберут с позиций на 10 км..., что бы случайно кто не выстрелил...
я не лох и мне 42 годиков....