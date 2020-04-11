Пожежу в офісі Партії регіонів, у якій звинуватили Чорновол, вже розслідувала група прокурора Горбатюка, - Чумак

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Пожежу в офісі Партії регіонів, у якій звинуватили Чорновол, вже розслідувала група прокурора Горбатюка, - Чумак

Провадження за подіями шестирічної давності було зареєстровано 3 тижні тому безпосередньо в ДБР, хоча раніше його вже розслідувала прокуратура.

Про це повідомив у фейсбуці колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цікаво, що провадження за подіями шестирічної давності було зареєстрована 25.03.2020 року (три тижні тому!) безпосередньо в Державному бюро розслідувань, хоча саме цей епізод вже був розслідуваний слідчою групою Сергія Горбатюка", - написав він.

Чумак вважає, що дії ДБР "не вміщаються в рамки здорового глузду".

"Я так розумію, що це спроба показати "неупередженість" у розслідуванні "справ Майдану", - додав він.

Чумак зазначив, що пише про це попри давній особистий конфлікт із Тетяною Чорновол.

Пожежу в офісі Партії регіонів, у якій звинуватили Чорновол, вже розслідувала група прокурора Горбатюка, - Чумак 01

Пожежу в офісі Партії регіонів, у якій звинуватили Чорновол, вже розслідувала група прокурора Горбатюка, - Чумак 02

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

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Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Підозра Чорновол
ПР Чорновол Тетяна Чумак Євромайдан ДБР
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Топ коментарі
+41 Леопольд Пупкин 3338be95
Как-то ты слабенько и мелко... Учись студент:
.
Пожар в офисе Партии Регионов, по которому обвинили Чорновол, уже расследовала группа прокурора Горбатюка, - Чумак - Цензор.НЕТ 8347
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11.04.2020 11:15
+24 ВКЛ_это_мы_01
Интересная ситуация с этим "умышленным убийством" - жертва, при явной опасности, продолжает заниматься своими делами...
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11.04.2020 11:12
+23 Люцифер
И это мы еще не услышали веское мощное слово Лысого и хора Мотузки.
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11.04.2020 11:09
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