Україна готова допомогти світу у створенні ліків від коронавірусу, - Степанов

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на зустрічі з главою ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Україна зацікавлена у тому, щоб долучитися до глобальних клінічних випробувань "Солідарність", спрямованих на те, щоб знайти ліки від захворювання, спричиненого новим коронавірусом. Ми готові вивчити технічні та технологічні можливості щодо приєднання до випробувань і вже визначили координаторів цього проєкту з боку міністерства. Також нам цікаві й інші напрямки взаємодії, зокрема щодо збільшення кількості проведених тестів на виявлення COVID-19", - підкреслив Степанов.
Як зазначив глава ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, міжнародна спільнота максимально налаштована на допомогу Україні, і ВООЗ готова реалізувати вищезазначені ініціативи у найкоротший термін.
"Нам важливо розвивати співпрацю, щоб спільними зусиллями перемогти коронавірус. А вже потім, коли пандемія закінчиться, разом працювати задля покращення української системи охорони здоров’я", - резюмував Степанов.