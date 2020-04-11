Трамп пригрозив санкціями країнам, які не бажають забирати своїх громадян із США: Створюють неприйнятні ризики для американців

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Трамп пригрозив санкціями країнам, які не бажають забирати своїх громадян із США: Створюють неприйнятні ризики для американців

Президент США Дональд Трамп ввечері в п'ятницю, 10 квітня, підписав меморандум, який передбачає запровадження санкцій щодо країн, які невиправдано затягують прийом своїх громадян, які хочуть виїхати зі Сполучених Штатів в умовах пандемії.

Про це з посиланням на DW повідомляє Цензор.НЕТ.

"Держави, які не приймають або невиправдано відтерміновують прийом своїх громадян, підданих або резидентів зі Сполучених Штатів під час нинішньої пандемії, викликаної SARS-CoV-2, створюють неприйнятні ризики для американців у сфері громадської охорони здоров'я. Сполучені Штати мають бути в змозі здійснити повернення на батьківщину іноземних громадян, які порушують закони США", - наголошується в поширеному Білим домом документі.

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Відповідно до меморандуму, держсекретар США Майкл Помпео має запустити план щодо введення санкцій у межах Закону про імміграцію та громадянство не пізніше, ніж через сім днів після отримання повідомлення з боку Міністерства внутрішньої безпеки.

Обмежувальні заходи можуть скасувати, якщо "іноземна держава без необґрунтованих затримок відновила прийом" своїх громадян, підкреслюється далі в документі.

Меморандум має припинити свою дію 31 грудня, якщо його не буде продовжено.

Коронавірус і карантин
карантин санкції США Трамп COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Денис Шпортун
Трамп сдулся, оказалось Обама был прав с своей программой общественного здравоохранения. Для Трампа этот вирус может стоить поста президента. Закрыл комиссию по Пандемии, сказал вируса нет, потом 2 недели отрицал наличие и сказал что все фантастика, а когда трупы пошли начал заднюю сдавать. Ну и хваленая американская система здравоохранения просто посыпалась.
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11.04.2020 12:59
+3 OA 3b6910dc
"как надо было холопское стадо батраков привлекать к мытью унитазов"
Скажи мне, лахтинский, почему там, где Лахта, там сразу мытье унитазов такая болезненная тема?
Я понимаю, что все вы, лахтинские, отсидевшие, и унитаз у вас отождествляется с парашей, но ведь вы же больше не на зоне?
Или таки на зоне?
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11.04.2020 14:21
+2 три - пятнадцать
из рязани конечо виднее америку)
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11.04.2020 13:01
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