У США від коронавірусу помер українець, - МЗС

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ.
"10 квітня Генеральне консульство України в Нью-Йорку отримало інформацію про факт смерті громадянина України, який помер 7 квітня в лікарні Нью-Йорка Wyckoff Heights Medical унаслідок захворювання на COVID-19", - повідомив Погорельцев.
Він додав, що родичам померлого повідомлено про факт смерті. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Нью-Йорку.
Нагадаємо, станом на ранок 11 квітня кількість жертв коронавірусу в США перевалила за пів мільйона.
Это выглядит странно, но даже во время карантина, многие люди к 7 часам вечера подходят к госпиталю и начинают хлопать , благодаря медиков за их работу. Хлопают также из приоткрытых окон люди на карантине из соседних домов. В 7 часов заканчивается 12 часовая смена. Госпиталь расположен в испаноязычном районе Бруклина, недалеко от польского района Гринпойнт и ортодоксально еврейского Вильямсбург