У США від коронавірусу помер українець, - МЗС

6517 15
У США від коронавірусу помер українець, - МЗС

У Сполучених Штатах Америки від коронавірусної інфекції помер громадянин України.

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ.

"10 квітня Генеральне консульство України в Нью-Йорку отримало інформацію про факт смерті громадянина України, який помер 7 квітня в лікарні Нью-Йорка Wyckoff Heights Medical унаслідок захворювання на COVID-19", - повідомив Погорельцев.

Він додав, що родичам померлого повідомлено про факт смерті. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Нью-Йорку.

Нагадаємо, станом на ранок 11 квітня кількість жертв коронавірусу в США перевалила за пів мільйона.

Читайте також: COVID-19: кількість інфікованих за добу зросла до 1,69 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 100 тис. ІНФОГРАФІКА

Коронавірус і карантин
карантин смерть США Погорельцев COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11 Yuriy Vernikov
В этом госпитале в emergency room(приемное отделение) медсестрой работает моя дочь. Узнаю сегодня подробности. У них там ужас что творится
показати весь коментар
11.04.2020 13:26
+9 Георгій Славник
Здоров"я і мужності їй там!
показати весь коментар
11.04.2020 13:35
+6 Yuriy Vernikov
Спасибо, из за этого коронавируса я свою годовалую внучку не видел уже 3 недели. Это далеко не самый лучший госпиталь в Нью Йорке, дочь расказывала , что поначалу у них всего не хватало, а медсёстрам не хотели делать тесты на короновирус Теперь вроде все наладилось, но много заболевшего медперсонала, и приходится работать чаще.

Это выглядит странно, но даже во время карантина, многие люди к 7 часам вечера подходят к госпиталю и начинают хлопать , благодаря медиков за их работу. Хлопают также из приоткрытых окон люди на карантине из соседних домов. В 7 часов заканчивается 12 часовая смена. Госпиталь расположен в испаноязычном районе Бруклина, недалеко от польского района Гринпойнт и ортодоксально еврейского Вильямсбург
показати весь коментар
11.04.2020 13:49
Дивитись коментарі