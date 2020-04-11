Захворюваність на COVID-19 в Україні - 6% на 100 тис. населення, летальність - 2,9%, - Ляшко

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У 80% пацієнтів, які померли від коронавірусної хвороби, були супутні захворювання - діабет, рак, серцево-судинні захворювання, хвороби нирок і легень.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"У віковій структурі померлих у нас переважають жінки - 56,2%, а також особи віком від 50 років. На їхню частку припадає 86,3% всіх смертей. Майже всі померлі - 80% - мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень", - зазначив Ляшко.

За його словами, за останню добу найбільшу кількість нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, Житомирській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Приріст підтверджених випадків за минулу добу становить 13%.

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Такий великий приріст підтверджених випадків за останню добу Ляшко пояснив тим, що до статистики почали вносити дані повторних досліджень.

"Раніше ми публікували цифри тільки від досліджень, які забиралися у хворих із підозрою на коронавірусну хворобу, а зараз ми публікуємо всі цифри за всіма дослідженнями, що проводяться у вірусологічних лабораторіях для дослідження коронавірусної хвороби. До цих досліджень входять також і дослідження від людей, які хворіють коронавірусною хворобою", - сказав Ляшко.

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