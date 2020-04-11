Військовослужбовцям у зоні ООС зробили 500 ПЛР-тестів на COVID-19, всі результати - негативні, - повідомили Зеленському

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Президенту Володимиру Зеленському під час відвідування мобільного госпіталю в Донецькій області доповіли про тестування військовослужбовців на коронавірус.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Главі держави доповіли, що серед військовослужбовців у зоні ООС вже провели понад 500 ПЛР-тестів на наявність COVID-19. Всі показали негативний результат", - сказано в повідомленні.

"Через епідемію коронавірусу нашим військовим треба думати про власну безпеку вдвічі більше. Радий, що поки тут немає таких хворих. Нехай би ця біда обійшла наших військових. Однак ми маємо бути готовими", - зазначив Володимир Зеленський.

Станом на 11 квітня у Збройних силах України зареєстровано 10 випадків захворювання на COVID-19, 1 із них летальний. На самоізоляції перебувають 180 осіб.

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