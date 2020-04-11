НАЗК не встановило в Бабікова конфлікту інтересів, - ДБР

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Державне бюро розслідувань підкреслює, що перевірка Національного агентства з протидії корупції не показала наявності у першого заступника голови ДБР Олександра Бабікова конфлікту інтересів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"НАЗК вказує на відсутність у Олександра Бабікова конфлікту інтересів під час здійснення повноважень першого заступника директора ДБР, та встановило, що він не наділений службовими повноваженнями щодо ухвалення рішень, вчинення або невчинення дій у кримінальних провадженнях, зокрема повязаних із подіями на Майдані у 2013-2014 роках", - сказано в повідомленні ДБР.

Також НАЗК констатувало, що керівництвом ДБР вжито заходів щодо запобігання виникнення в діяльності Бабікова конфлікту інтересів, додали у відомстві.

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Водночас Державне бюро розслідувань посилається на повідомлення про результати перевірки НАЗК, опубліковане на сайті агентства ще 20 березня.

На результати цієї ж перевірки посилалися члени громадської організації "Адвокатська дорадча група". Напередодні вони зазначили, що Бабіков, згідно з висновками НАЗК, справді був адвокатом Януковича. І у нього в "справах Майдану" є приватний інтерес. А конфлікт інтересів може виникнути в разі відсутності директора ДБР.

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