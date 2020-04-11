Нардеп Палиця вимагає відкрити справу проти Гетманцева і Заблоцького, - джерело

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Нардеп Ігор Палиця звернувся із заявою до Офісу генпрокурора на главу Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева і члена цього комітету Мар'яна Заблоцького після засідання, на якому було ухвалено рішення рекомендувати парламенту розглянути в першому читанні на позачерговому засіданні "антиКоломойський" законопроєкт про банки.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

Основна претензія зводиться до того, що тимчасово на момент засідання обов'язки Секретаря комітету виконував Заблоцький, оскільки Палиця був відсутній. Заблоцький рахував голоси і підписував протокол. На думку заявника, він не мав права ставити свій підпис, оскільки акти і протоколи має підписувати Секретар.

"Якщо немає Секретаря, на час засідання глава комітету або сам веде підрахунок голосів, або може визначити таку людину з членів комітету, це врегульовано законом "Про Комітети Верховної Ради України", в цьому немає нічого особливо, поширена практика, - пояснило наше джерело. - Оскільки Заблоцький вважав, він і підписав".

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В Офісі генпрокурора нам підтвердили, що заява надійшла, але поки не прийнято рішення про відкриття кримінального провадження.

"Заява прийшла. Я її з резолюцією відправила на Любовича та Холодницького (заступники Генпрокурора. - Ред,). Після їхніх рапортів ухвалюватиму рішення", - розповіла Цензор.НЕТ Генпрокурор Ірина Венедіктова.