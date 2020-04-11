Зеленський відповів на петицію про повернення Супрун: Пріоритети нинішнього глави МОЗ - боротьба з коронавірусом і продовження медреформи

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Зеленський відповів на петицію про повернення Супрун: Пріоритети нинішнього глави МОЗ - боротьба з коронавірусом і продовження медреформи

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію на сайті глави держави від 23 березня 2020 року з закликом повернути Уляну Супрун на посаду голови МОЗ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідь Зеленського на петицію "Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України" оприлюднено пресслужбою президента.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію та розуміння необхідності продовження трансформації галузі охорони здоров’я, особливо в цей надзвичайно складний для кожного з нас час, у зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19", - пише він.

Разом з тим Зеленський повідомив, що "Постановою Верховної Ради України від 30 березня 2020 року № 550 Міністром охорони здоров’я України призначено Максима Володимировича Степанова.
"Стосовно продовження медичної реформи інформую, що з 1 квітня 2020 року в країні відповідно до Закону України від 19.10.2017 № 2168 "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" стартувала програма медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги.

Зі свого боку Міністр охорони здоров’я України М.В.Степанов пріоритетами у своїй діяльності визначив боротьбу з коронавірусом та продовження медичної реформи, оскільки здоров’я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни", - вказав Зеленський.

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Нагадаємо, Уляна Супрун очолювала Міністерство охорони здоров'я України з 1 серпня 2016 року по 29 серпня 2019 року.

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Топ коментарі
+56 oleg1966
Против Порошенко работали все каналы и журнашлюхи. Им к сожалению удалось. Сейчас за зелю топят все каналы и журнашлюхи, но у них ничего не получается.
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11.04.2020 16:50
+45 buannaichidh sinn
Зрозуміло.
«Кто попало, только нє Супрун !»
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11.04.2020 16:50
+26 Ali Hasan
Пам'ятаю скільки було від зебілів крику, що Супрун має не ту медичну освіту! І тут призначають міністра, який взагалі не має медичної освіти. Це зебілів повністю влаштувало🐸🙄
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11.04.2020 16:57
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