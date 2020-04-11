За добу в США через коронавірус померли понад 2,2 тис. осіб, кількість заражених перевищила 500 тисяч

4303 62
За добу в США через коронавірус померли понад 2,2 тис. осіб, кількість заражених перевищила 500 тисяч

Кількість тих, що заразилися коронавірусом на території США, виросла до 503,2 тис. осіб, 18,8 тис. померли від початку пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про свідчать дані служб охорони здоров'я Сполучених Штатів.

При цьому спостерігається щоденне зростання кількості летальних випадків. Тільки за останню добу в США померли понад 2,2 тис. осіб.

У штаті Нью-Йорк, що найбільше постраждав від пандемії, зафіксовано понад 172 тис.випадків зараження. Кількість померлих там від наслідків зараження - 7,8 тис. осіб.

У сусідньому штаті Нью-Джерсі виявлено 54,6 тис.інфікованих. У штаті Каліфорнія - понад 21 тис. Там за добу приріст становить 301 випадок захворювання.

Із хворих на коронавірус у США вилікувалися 27,3 тис. осіб.

Як повідомлялося,  станом на ранок 11 квітня усьому світі зареєстрували 1 698 416 випадків зараження коронавірусом, зареєстровано 102 774 летальних випадки.

Коронавірус і карантин
карантин COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7 буков
Підтримую, День победи має бути шикарним.
показати весь коментар
11.04.2020 17:37
+5 буков
Ню ню, зараз на Великдень попрут кошики святити.
показати весь коментар
11.04.2020 17:26
+4 Прощай немытая раССея
Кремль: празднование Дня Победы состоится, несмотря на эпидемию коронавируса

В субботу, 11 апреля, в Кремле подтвердили, что празднование Дня Победы, несмотря на эпидемию коронавируса, состоится, сообщает РИА Новости.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно".
Ранее сообщалось, что Кремль считает нецелесообразным участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая, поскольку они находятся в возрастной группе риска.

За сутки в США из-за коронавируса умерли более 2,2 тыс. человек, число зараженных превысило 500 тыс. - Цензор.НЕТ 3990
показати весь коментар
11.04.2020 17:31
Дивитись коментарі