За добу в США через коронавірус померли понад 2,2 тис. осіб, кількість заражених перевищила 500 тисяч

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про свідчать дані служб охорони здоров'я Сполучених Штатів.
При цьому спостерігається щоденне зростання кількості летальних випадків. Тільки за останню добу в США померли понад 2,2 тис. осіб.
У штаті Нью-Йорк, що найбільше постраждав від пандемії, зафіксовано понад 172 тис.випадків зараження. Кількість померлих там від наслідків зараження - 7,8 тис. осіб.
У сусідньому штаті Нью-Джерсі виявлено 54,6 тис.інфікованих. У штаті Каліфорнія - понад 21 тис. Там за добу приріст становить 301 випадок захворювання.
Із хворих на коронавірус у США вилікувалися 27,3 тис. осіб.
Як повідомлялося, станом на ранок 11 квітня усьому світі зареєстрували 1 698 416 випадків зараження коронавірусом, зареєстровано 102 774 летальних випадки.
В субботу, 11 апреля, в Кремле подтвердили, что празднование Дня Победы, несмотря на эпидемию коронавируса, состоится, сообщает РИА Новости.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно".
Ранее сообщалось, что Кремль считает нецелесообразным участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая, поскольку они находятся в возрастной группе риска.