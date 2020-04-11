У глави Сарненської районної держадміністрації Кохана підтвердили коронавірус

1543

На Рівненщині у глави Сарненської районної державної організації Олександра Кохана підтвердили коронавірус.

Про це він написав на своїй сторінці в фейсуці, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, нещодавно з'явився сухий кашель. А так як я в своїй роботі маю багато щоденних контактів, вирішили зробити тест на COVID-19, щоб не ризикувати та запобігти поширенню вірусу.

На жаль, сьогодні отримав результати тесту ПЛР. Результат позитивний.

Але, на щастя, рішення про тестування було правильним, тому самоізолююся до повного одужання.

Подав список контактів на епідеміологічну службу для тестування та вжиття всіх необхідних заходів", - пише він.

Нагадаємо, згідно з даними МОЗ України, станом на ранок 11 квітня в Рівненській області підтвердженно 103 випадки захворювання на коронавірус.