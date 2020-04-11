Обстріл біля Новозванівки: поранено захисника України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.
"Під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Евакуаційною технікою воїна було доставлено до військово-медичного закладу, де йому оперативно надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний.
Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.
Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей", — додали в штабі.
А нащо ми свої дез.засоби нещодавно до Італії відправили?
Чекаємо новину:"Україна відправляє 6 тис.литрів дез.засобів"
- "Коли я прийшов, думав, що на другий день ми будемо всіх саджати. Але мені сказали, що президент не може впливати на правоохоронні органи", - про посадки корупціонерів.
- "Поки туди будуть приїзжджати різні люди з обох боків, які не хочуть розведення і будуть випадково пострілювати, розведення не буде", - про відведення українських військ з Золотого у Луганській області.
- "З приводу Майдану і таке інше. Я нічого цього не боюсь. В будь-який момент в будь яку секунду, якщо цього суспільство захоче, щоб я не був президентом", - про можливість нового Майдану.