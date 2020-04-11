Білорусь входить у нову фазу спалаху коронавірусу. Зараз саме час готуватися до найгірших сценаріїв, - ВООЗ

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Білорусь вступає в новий етап спалаху коронавірусу. Ситуація викликає занепокоєння і передбачає вжиття нових заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава білоруської місії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Патрік О'коннор.

"Ми бачимо зростання захворюваності в Білорусі. Якщо дивимося на криву зростання, то ця крива виходить доволі крутою, по висхідній. Потрібні додаткові заходи, щоб згладити криву", - зазначив експерт.

Він наголосив, що"всі заходи, яких вживають у Білорусі, впливають на Європу і на весь світ". Глава місії констатував, що"з початку роботи місії (8 квітня) ми побачили зростання кількості інфікованих удвічі кожні два-три дні".

"Ми рекомендуємо посилити заходи дистанціювання, заборонити масові заходи, забезпечити карантин хворих і контактних осіб", - сказав О'коннор.

Представник ВООЗ пояснив, що вжиття рекомендованих додаткових заходів не означає, що це "обов'язково карантин або комендантська година", але основне - заборона масових заходів.

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"Зараз саме час готуватися до найгірших сценаріїв. Активувати екстрені плани для того, щоб заклади охорони здоров'я були готовими", - сказав керівник експертної місії ВООЗ.

Він наголосив, що зараз настав час зміцнювати взаємодію уряду з суспільством, оскільки ситуація з Covid-19 потребує консолідації всіх зусиль.

"Це забіг на довгу дистанцію, а не спринт. Нам потрібно бути готовими до того, щоб продовжувати підтримувати заходи упродовж 12-18 місяців", - додав представник ВООЗ.

"Наші рекомендації спрямовані на припинення масових заходів і масового збору людей. Передусім над цим треба задуматися", - сказав О'коннор, відповідаючи на запитання про доцільність проведення військового параду 9 травня.

Зазначимо, що згідно з даними МОЗ Білорусі, станом на 11 квітня кількість заражених коронавірусом у країні досягло 2031 людини, померли - 23, одужали - 172.