На момент підпалу офісу ПР у центрі того дня ще не було вбивств, Чорновол маніпулює громадською думкою, - ДБР

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Тетяна Чорновол, заявляючи, що офіс Партії регіонів підпалили, щоб відвернути увагу тітушок і не допустити вбивства майданівців, обманює і намагається уникнути кримінальної відповідальності.

Про це сказано в заяві, опублікованій на сайті ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Пресслужба цитує слова Тетяни Чорновол, яка 10 квітня заявила в ефірі одного із телеканалів, що офіс Партії регіонів підпалили після вбивства активістів Майдану в Маріїнському парку і Кріпосному провулку.

"Я підпалила офіс "Партії Регіонів" і я відтягнула їхню увагу, тому що в матеріалах щодо вбивства Веремія проходить інформація, що ці "каратєлі" були зібрані біля пам’ятника Пилипа Орлика, щоб потім наступати на офіс "Партії Регіонів", - цитує ДБР Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє про те, що ця інформація є недостовірною та спростовується доступною у відкритих джерелах хронологією подій:

Підпал партійного офісу по вул. Липській у Києві відбувся 18 лютого 2014 року у проміжок часу між 11 та 12 годинами дня, що відображено на сайті "Українська правда".

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Крім того, згідно з повним списком убитих під час Євромайдану, у якому вказані дата, час та місце їхньої смерті, вогнепальні поранення, спричинені Кіщуку Володимиру, Сердюку Ігорю та Шаповалову Сергію, сталися 18.02.2014 з 13:50 по 14:05 год. на перехресті вулиць Інститутської та Кріпосного провулку в місті Києві. Тоді як смерть Захарова Володимира, в умисному вбивстві якого підозрюється Чорновол Т.М., настала цього дня до 13:00 год. по вул. Липська, 10.

Навіть більше, напад на журналіста В'ячеслава Веремія, про який зазначає підозрювана, відбувся 18.02.2014 об 23:57 год. на перехресті вулиці Володимирської та Великої Житомирської в місті Києві. Цей факт встановлений вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 22.12.2017 відносно Крисіна Ю.В.

Наведені вище факти свідчать про те, що станом на момент підпалу офісу "Партії Регіонів" з боку Чорновол Т.М. 18.02.2014 у проміжок часу з 11 до 12 год. жодних вбивств на вул. Інститутській та Кріпосному провулку в м. Києві зафіксовано не було. Тому підозрювана Чорновол Т.М. фізично не могла відволікати нікого від вчинення вбивств, зокрема способом підпалу офісу, унаслідок якого загинула людина.

Озвучену підозрюваною Чорновол Т.М. під час ефіру інформацію Державне бюро розслідувань розцінює як вигадку та спробу уникнути кримінальної відповідальності шляхом маніпулювання думкою суспільства.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.