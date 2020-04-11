Від початку доби найманці РФ сім разів порушили режим припинення вогню, поранено трьох українських воїнів, - Міноборони

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Упродовж 11 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети та ствольну артилерію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужби Міноборони.

За даними відомства, від початку доби противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібр 120 мм 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано п’ять ворожих обстрілів.

"Зранку російські найманці з напрямку населеного пункту Голубівське двічі відкривали вогонь по наших захисниках поблизу Новотошківського. В бік підрозділів Об’єднаних сил ворог випустив чотири артилерійські снаряди 122-го калібру та 28 мін 120-го калібру, а також застосував автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

По обіді з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник тричі обстріляв позиції оборонців України поруч з Новозванівкою.

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По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, українські підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Завдяки мужності та рішучості військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії", - пишуть у відомстві.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру обстріляли наших захисників неподалік Славного і Широкиного.

"Внаслідок злочинних дій російських окупантів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил мають поранення.

Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність та витримку, рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму "тиші". Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується.

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Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - підсумували в Міноборони.