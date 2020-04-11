Пропозиції Порошенка зі страхування медпрацівників на випадок інфікування COVID-19 внесені на розгляд бюджетного комітету ВР

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Пропозиції Порошенка зі страхування медпрацівників на випадок інфікування COVID-19 внесені на розгляд бюджетного комітету ВР

Пропозиції лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка про введення страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус офіційно внесені на розгляд бюджетного комітету Верховної Ради України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "ЄС".

Пропозиції лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка щодо запровадження страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус офіційно внесені на розгляд бюджетного комітету Верховної Ради України. Про це повідомив член комітету з питань бюджету, народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Пропозиції п’ятого Президента України передбачають внесення відповідних змін до Державного бюджету. Зокрема, у межах бюджетної програми "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" або за рахунок резервного фонду уряд має забезпечити фінансування страхових виплат у таких випадках та в таких розмірах:

– у разі інфікування працівника – у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (210 200 грн).

– у разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (1 576 500 грн).

Пропозиції Порошенка також передбачають, що страхові виплати мають здійснюватися усім медичним працівникам, які вже інфікувалися коронавірусом до набрання чинності цих норм закону.

Як відомо, Петро Порошенко 10 квітня звернувся до влади із закликом передбачити страхові виплати лікарям на випадок захворювання на коронавірус. Він запропонував, щоб страхові виплати були прирівняні до виплат військовим, які перебувають на фронті.

За офіційною інформацією МОЗ, станом на 11 квітня на коронавірус захворіли 390 українських медпрацівників.

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Бюджет-2020 Коронавірус і карантин
бюджет карантин Порошенко Європейська Солідарність COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+27 Олег Тихонов 055f40a1
Рошен заплатит 2 лярда налогов в бюджет Украины, чучело ты без флажка..ЭТо и есть прибыль народа трускавецкий ты клоун. А вот твоё Шапито 95 по жизни убыточное офшорке кипрской за всю историю заплатило 0 гривен налога.
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11.04.2020 18:34
+22 Олег Тихонов 055f40a1
Нисколько чучело ты ЗЕбильное, фабрика арестована давным давно. Никаких налогов РОшен не платит в бюджет Рашки уже лет 5 точно. Хватит свои фейки гебнявые плодить винторогий..
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11.04.2020 18:38
+16 Tesoro Malu
А сериал « Скоты» за прокат в рашке- говняшке сколько платит? Расскажи
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11.04.2020 18:44
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