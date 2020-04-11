Рада з питань економрозвитку напрацює план із подолання наслідків поширення COVID-19 в Україні, - Шмигаль

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Найперше завдання Ради з питань економічного розвитку — напрацювати комплекс заходів для подолання наслідків поширення COVID-19 в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Вчора ми провели перше установче засідання, де обговорили стратегії та ідеї виходу країни з карантину. Повторю, що наразі в нас є лише напрацювання й бачення цього плану, які ми щодня оновлюємо, залежно від поведінки шкали захворюваності.

Над планом працюють провідні науковці та економісти. Хочу представити персональний склад Ради:

Ігор Петрашко — міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Ярослав Жаліло — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Елла Лібанова — директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України;

Андерс Аслунд — старший науковий співробітник Атлантичної ради США;

Олег Устенко — радник президента України;

Ерік Найман — керуючий партнер Capital Times;

Віллем Буітер — професор Колумбійського університету;

Євген Пенцак — викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи.

Спільними зусиллями ми працюватимемо не лише над першочерговими антикризовими кроками, але й над довгостроковою стратегією розвитку України", - зазначив Шмигаль.

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