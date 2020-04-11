Зеленський про візит на Донбас: Посилилося бажання закінчити війну і досягти миру

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Після відрядження на Донбас посилилося "бажання закінчити війну і досягти миру, щоб кожен українець забув жахи втрат і завжди почувався в безпеці".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в тeлеграмі повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні було перше відрядження за багато тижнів. У карантин спілкування обмежене. Але хотів побачити наших військових на Донбасі.

Зараз наші військові живуть у червоному режимі: обмежено пересування між містами та відрядження, вони користуються засобами захисту, постійно міряють температуру.

Сьогодні приїхав підбадьорити, показати нашу підтримку й переконатися, що військово-мобільні госпіталі в зоні бойових дій готові надати всю необхідну допомогу.

У частині, яку відвідав, є мобільна ПЛР-лабораторія, пересувний хірургічний кабінет, пересувний рентген-комплекс та мобільний стоматологічний кабінет.

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Дорогою до Богданівки, в полях, посеред озимої пшениці, майоріла велика хмара диму. Це ще більше загострило відчуття війни. І хоча на ділянці розведення сил "Петрівське", як і на інших двох, обстрілів немає, цей дим ще більше підсилив бажання закінчити війну та досягти миру.

Щоб кожен українець забув жахіття втрат і завжди почувався в безпеці. Ми все з вами витримаємо і переможемо. Обов’язково – разом", - написав президент.