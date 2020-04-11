Без кредиту МВФ Україна уникне дефолту, але буде дуже складно, - глава Мінфіну Марченко. ВIДЕО

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Україні вдасться уникнути дефолту без співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Таку впевненість висловив міністр фінансів Сергій Марченко в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ.

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Він підкреслив, що без прийняття "антиКоломойского" закону МВФ не надасть Україні кредит, проте в такому разі і дефолту не буде. "Але це буде дуже складно", - зазначив глава Мінфіну.

Водночас, Марченко впевнений, що сьогодні є всі умови, щоб ухвалити цей закон.

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

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Топ коментарі
+34 Valentin Nasus
О, нас уже готовят к принятию того факта, что для команды Зеленского важнее удовлетворить своего хозяина - Коломойского, а не решить проблемы страны. Готовимся к концу спектакля.
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11.04.2020 19:39
+22 Олег Тихонов 055f40a1
Ну Польша вон полностью закрыла сотрудничество с МВФ...Но в Польше же нет 73% ЗЕбилов, таких грабителей и воров типа Ахметки и Бабломойского....откровенных предателей типа Медведчука, Зеленского, Ермака..
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11.04.2020 19:41
+22 Solo
Ага. Золотовалютные резервы обнулятся, гривна рухнет, пенсии, зарплаты бюджетникам и просто зарплаты тоже обнулятся, включат печатный станок. В долг стране тоже давать никто не будет, ибо несотрудничество с МВФ в данной ситуации - верный признак, что страна в финансовом и коррупционном смыслах - полное дерьмо. Можно перечислять и перечислять последствия. Всё будет не намного лучше, чем при дефолте, а, может, и хуже. И всё это на фоне возврата Кломойскому Приватбанка или/и миллиардов долларов из бюджета Украины. Будет весело.
Впрочем, Зеленский может ещё пойти по пути Януковича и попросить денег у Путина - понятно, чем за это придется заплатить.
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11.04.2020 19:52
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