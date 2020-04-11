Без кредиту МВФ Україна уникне дефолту, але буде дуже складно, - глава Мінфіну Марченко. ВIДЕО

6081

Україні вдасться уникнути дефолту без співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Таку впевненість висловив міністр фінансів Сергій Марченко в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалення "антиКоломойського" законопроєкту - це життєво важлива перевірка, - посол ЄС Маасікас

Він підкреслив, що без прийняття "антиКоломойского" закону МВФ не надасть Україні кредит, проте в такому разі і дефолту не буде. "Але це буде дуже складно", - зазначив глава Мінфіну.

Водночас, Марченко впевнений, що сьогодні є всі умови, щоб ухвалити цей закон.

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.