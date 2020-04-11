COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

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За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

- Голосіївський - +9

- Дарницький - +10

- Деснянський - +2

- Дніпровський - +5

- Оболонський - +1

- Печерський - +6

- Подільський - +3

- Святошинський - +2

- Солом'янський - +3

- Шевченківський - +7

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Разом з тим, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 84. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджені 49 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 56, у Шевченківському - 51, Голосіївському - 38, Оболонському - 25, Подільському - 26, Дніпровському - 28, Деснянському - 22.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Святошинському районі - 17.