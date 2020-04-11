COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

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COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

- Голосіївський - +9
- Дарницький - +10
- Деснянський - +2
- Дніпровський - +5
- Оболонський - +1
- Печерський - +6
- Подільський - +3
- Святошинський - +2
- Солом'янський - +3
- Шевченківський - +7

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Разом з тим, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 84. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджені 49 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 56, у Шевченківському - 51, Голосіївському - 38, Оболонському - 25, Подільському - 26, Дніпровському - 28, Деснянському - 22.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Святошинському районі - 17.

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі 01

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі 02

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Bogdan_
Так, MortalRate посчитали - 73/2511 * 100% = 2,9%
Давайте посчитаем CureRate ("излечимость") - 79/2511 * 100% = 3.14%
Теперь мы знаем, что шанс помереть 2.9%, шанс вылечиться 3.14%, шанс услышать манипуляции с циферками от дядек в костюмах 93.96%
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11.04.2020 19:39
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