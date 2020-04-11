48 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 396 хворих, - Кличко

3419 47
48 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 396 хворих, - Кличко

Кількість киян, хворих на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 48 осіб. Один випадок - летальний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".

"Динаміка розповсюдження вірусу в столиці - тривожна. Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 48 людей. За добу, що минула, в столиці ще один випадок – на жаль, летальний.

Загалом у Києві вже 396 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:
-20 жінок, віком від 21 до 82 років. Три дівчинки - 3, 11 та 15 років.

-24 чоловіки, віком від 20 до 82 років. І 12-річний хлопчик.

Серед киян, що захворіли за минулу добу, – 5 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 24 пацієнти. Інші - лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медикiв.

Я ще раз звертаюся до всіх: не применшуйте загрозу, не нехтуйте правилами! І нагадаю: цими вихідними, для контролю за дотриманням обмежень, правоохоронці нестимуть посилену службу. - Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва.
Тому, не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати!￼ Залишайтеся вдома! Не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких", - закликав жителів столиці Віталій Кличко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

48 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 396 хворих, - Кличко 01

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7 ptn hlo 428037f7
На протяжении недель, Зеленский в каждом своем обращении говорит о том, что в Украину прибывают миллионы тестов, десятки миллионов экспресс-тестов, миллиарды масок с распираторами, тонны антисептиков.
У меня есть вопрос: где это все?
показати весь коментар
11.04.2020 19:58
+6 ptn hlo 428037f7
Карантин во всем мире, это оружие против вируса. В Украине, где имитация борьбы против вируса, карантин это оружие для обосравшейся власти против украинцев и массовых протестов.
показати весь коментар
11.04.2020 19:53
+3 буков
Песков лошара, Ан краще знає.
показати весь коментар
11.04.2020 20:22
Дивитись коментарі